Ненастье парализовало дороги Украины: где ограничено движение транспорта
Несколько областей накрыло сильное ненастье — со снегом и вьюгой.
По состоянию на утро 9 января в нескольких областях Украины вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Житомирская область
Трасса М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через города Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 68+340 — км 258+513, в направлении Ровенской области.
Ровенская область
Трасса М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через города Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 152+480 — км 258+513 в направлении Ровенской области.
Львовская область
Трасса М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через города Львов, Мукачево и Ужгород) на участке км 432+877 (граница Ровенской области) — км 487+000 (г. Буск) в направлении Ровенской области.
Волынская область
Трасса Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно от км 94+376 до км 130+070.
Винницкая область
Утром введены ограничения на трассах М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино и Р-33 Винница — Турбов — Гайсин — Балта — Большая Михайловка — /М-16/ — км 121 — км 170 отменены.
Напомним, в Украине 9 января из-за метели, штормовой ветер и сильный гололед объявлен I уровень опасности. В частности, сильный снег ожидается в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в Киеве.
Заметим, днем 8 января движение транспорта также ограничивали в нескольких областях - в Прикарпатье и Волыни, во Львовской и Ровенской областях.