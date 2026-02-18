Ненастье парализовало трассу до границы: где ограничили движение и что происходит на пунктах пропуска

Дорогая. / © Associated Press

Реклама

В среду, 18 февраля, на трассе М-15 (Одесса — Рени) временно остановили движение грузового транспорта, автобусов и микроавтобусов. Из-за непогоды ограничение было введено по всей протяженности дороги в направлении Бухареста.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Одесской области

«С 05:00 18 февраля временно и превентивно ограничиваем движение для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта по всей протяженности автодороги М-15 Одесса-Рени (Бухарест)», — говорится в сообщении.

Реклама

Заметим, что для легкового транспорта движение остается без ограничений. В то же время меры по ограничениям грузового транспорта, а также автобусов и микроавтобусов, перевозящих пассажиров, необходимы во избежание дорожно-транспортных происшествий и безопасности участников дорожного движения.

Какая ситуация на КПП с Молдовой

Государственная таможенная служба сообщила, что пункты пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», «Старокозачее», «Серпневе», «Малоярославец», «Лисне», «Рени», «Долинское», «Орловка», «Виноградовка», «Табаки», «Новт Троянды» работают в штатном режиме.

«Перевозчиков, представителей транспортных компаний и граждан, которые планировали поездки по этому маршруту, призвали заблаговременно учесть указанную информацию и скорректировать свои маршруты», — подчеркнули таможенники.

Тем временем в Измаильской районной государственной администрации заявили, что КПП «Орловка» и «Джурджулешты» временно приостановили пропуск пассажирского и грузового транспорта.

Реклама

«В связи с ограничением движения транспортных средств со стороны Молдовы и Румынии пропуск через указанные пункты пока не осуществляется», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали об ударе циклона 18 февраля. В частности, именно он вызовет значительные осадки в Одесской области — снег и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Отметим, что циклон «топит» Украину. Из-за таяния снега из-за резкого потепления, сильных продолжительных осадков и шквального ветра есть последствия в ряде регионов. В Одесской области подтоплены десятки населенных пунктов и домов.