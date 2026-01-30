Ненастье парализует дороги в Украине: где ограничено движение транспорта

Пробки / © УНИАН

Реклама

В пятницу, 31 января, в Украине начали вводить ограничения движения для грузовых транспортных средств. В частности, в Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

«В связи со сложными погодными условиями, создающими повышенную опасность для участников дорожного движения, введено временное ограничение для проезда крупногабаритного транспорта с 13:00», — говорится в сообщении.

Реклама

Движение ограничено на дорогах:

Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка на участке км 230+347 — км 296+280 (с. Недригайлов — г.Сумы);

Н-12 Сумы-Полтава на участке км 10+809-км 73+690 (г. Сумы — г.Ахтырка)

Н-12-1 объезд г. Сумы на участке км 0+000 — км 19+045.

Как сообщалось, в Украине объявлен красный уровень опасности из-за сильных морозов. Уже в течение 1–3 февраля ожидается резкое понижение температуры. Местами — до -30°. Объявлен III уровень опасности, красный.

В частности, Львов готовится к чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погодных условий, а также массированного удара, который РФ может нанести на фоне похолодания. Власти призвали горожан запастись базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств, а также организовать и проверить укрытие;