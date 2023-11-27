Ненастье во временно оккупированном Крыму: эвакуация людей и гроза с молниями

Во временно оккупированном Крыму власти заявили о посыпании участков дорог.

Мол, на улице выведена вся автодорожная и коммунальная техника.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил советник российского "руководителя Крыма" Олег Крючков.

Оккупационные власти призвали крымчан утром оставаться дома и не выезжать на своем транспорте. Не мешать работам по ликвидации последствий урагана.

Также 100 человек (50 гостей и 50 персонала) были эвакуированы из гостиницы "Рибера" в Евпатории. Все люди размещены в других отелях. Есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах полуострова.

Кроме непогоды в Симферополе произошла "бавовна", однако это не прилет, а удар молнии.

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Представители власти заявляют, что это природная аномалия, снег и гроза.

К тому же в связи с временным подтоплением нескольких участков автомобильной дороги Воинка-Черноморское в районе поселка Межводное Черноморского района временно ограничено движение автомобилей.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 ноября и в понедельник, 27 ноября, обещают сильные снегопады. Синоптики прогнозируют гололедицу, метели, усиление ветра.

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