Необходимо кардинально пересмотреть ветеранские льготы, – нардеп Сергей Рудык

Следует кардинально пересмотреть ветеранские льготы, увеличив финансирование на санаторно-курортную и психологическую реабилитацию военных.

Об этом в эфире телемарафона заявил подполковник Вооруженных сил Украины, народный депутат из группы "Партия "За будущее" Сергей Рудык.

"Если сосчитать средства, которые государство закладывало в 2021 году на санаторно-курортную и психологическую реабилитацию военных, а это, по моему мнению, основное, что нуждаются на сегодняшний день люди, которые будут возвращаться с войны, — было выделено на каждого человека по 400 гривен. Понятно, что это неадекватная цифра, которая должна быть пересмотрена в сторону существенного увеличения, и это не критические деньги, потому что рекордная сумма, выделенная в 2022 году МинВОТ и Минсоцполитики на ветеранов, составляла 6 миллиардов гривен. Я понимаю, что у государства не хватает средств, но это не критическая сумма", — отметил Сергей Рудык.

По его словам, деньги можно найти, выбросив из перечня имеющих право на ветеранские льготы многие категории. В частности, бывших сотрудников КГБ и военных, подавлявших антисоветские восстания в Украине, Венгрии и Чехии.

"Накануне широкомасштабного вторжения, по данным МинВОТа и Минсоцполитики, в Украине было зарегистрировано 1 млн 200 ветеранов. Но из них ветеранов украинско-российской войны только 500 тысяч. Еще 700 тысяч - это ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним категории. Эта война закончилась более 80 лет назад, но мы имеем 700 тысяч ее участников, которым сегодня должно быть не менее 90 лет. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая до сих пор не решена. Ключевой закон о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты был принят еще в 1993 году. С тех пор он конечно менялся не один раз, в частности, дважды только в этом году, в прошлом - шесть раз, всего с 2014 года было 47 изменений. Но там до сих пор есть такие категории людей, которые просто ни в какие рамки не влезают. Например, там есть участники внешних интервенции, которые проводил Советский союз - в Анголе, Вьетнаме, Афганистане и во многих других странах. Там есть те, кто въезжали на советских танках и душили восстания в Будапеште в 1956 году, в Праге в 1968 году. Там есть "кегебисты" и люди, которые воевали с украинским подпольем, которое приближало нашу Независимость. И до сих пор эти люди пользуются всеми льготами в Украине. Я считаю более корректной цифру, которую называл МинВОТ в конце прошлого года, - после войны у нас может быть 3 миллиона ветеранов, но вместе с членами их семей, потому что они также подпадают под этот статус. Подчеркиваю, сейчас надо кардинально пересмотреть закон, пересмотреть категории ветеранов. Не могут те, кто притесняли украинское подполье, пользоваться равными правами с теми, кто сегодня защищает Украину", - подчеркнул Сергей Рудык.

Напомним, ранее сообщалось, как ветеран войны 1926 года рождения, 9 мая пришел в Киеве к Мемориалу Вечной Славы почтить память погибших во Второй мировой войне и назвал российскую агрессию против Украины геноцидом. По его мнению, президента страны-агрессорки РФ Владимира Путина следует повесить.

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