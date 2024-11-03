Необходимо мобилизовать от 200 до 500 тысяч: где будут искать людей для службы в ВСУ

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это было 13 решение Верховной Рады.

ТСН.ua собрал все, что известно о мобилизации в Украине на 3 ноября.

Усиление мобилизации в Украине

В Украине и усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его данным, теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, которые имеют больше методов поиска тех, кто не выполнил требования законодательства.

"Кабинет министров Украины утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях или доставлять их в ТЦК соответствующих органов", – сказал министр.

В комментарии для ТСН.ua адвокат Роман Симутин рассказал, что теперь возможны такие ситуации, когда человека останавливают за нарушение ПДД, проверяют по соответствующим базам и находят информацию, что водитель нарушил правила военного учета. Даже если полицейский будет стоять и проверять без работников ТЦК.

Следует добавить, что сухопутные войска издали директиву, что мужчины от 50 до 60 лет, которые до этого подлежали мобилизации, могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генштаба.

По словам нардепа Федора Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

В Сухопутных войсках обтекаемо прокомментировали эту информацию. "Указанные решения приняты, в частности, с целью снижения общественной напряженности, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования", – говорилось в сообщении. Какие были внесены изменения, в Сухопутных войсках не уточнили.

Также Верховная Рада окончательно запретила мобилизацию украинцев до 25 лет.

Нужно мобилизовать 500 тысяч человек

Об этом высказался в эфире телеканала "Прямой" народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Он отметил, что запланированных 200 тысяч призывников не хватит для нужд армии в условиях нынешней ситуации на фронте.

По его словам, после принятия закона об усилении мобилизации в мае его темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. Костенко отметил, что планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, недостаточно.

Он также напомнил, что в декабре 2023 года эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

Как рассказал командир бригады "Черный лес" Александр Попов, люди, которых принудительно мобилизовали, тоже должны служить – защищать тех, кто за ними и не может постоять за себя сам.

"Война – это очень сложно. Она не любит мягкости. Поэтому когда вы говорите, "принудительная мобилизация", задаюсь вопросом: а какая она еще может быть?.. Добровольная?.. Я вообще не понимаю, как можно сидеть где-нибудь и по каким-то причинам не идти в армию. В моем мире мужчина как таковой ассоциируется с воином и должен защищать того, кто позади него и не может себя защитить», – сказал Александр Попов.

Мобилизация женщин во время войны

Глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская считает, что женщины должны подготовиться к обороне. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью спецкорреспонденте ТСН.ua Наталье Нагорной.

По ее мнению, такое непопулярное решение, как массовая и обязательная мобилизация женщин во время войны, должно быть принято, ведь это необходимо для сохранения Украины.

"Понимаю, что это непопулярное решение. Понимаю, что и я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень многие мои посесетры ушли. Уже многие из них погибли. Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило. Я не считаю, что жизнь мужчин стоит меньше, чем наша с тобой", – сказала волонтер.

Она отметила, что у украинских женщин так называемые привилегии, ведь могут уехать из страны во время войны, а также не приобщаться к помощи.

Стоит отметить, что экскомандующий ВСУ Валерий Залужный не исключает мобилизации женщин в Украине. Об этом он сказал в своем выступлении в аналитическом центре Chatham House в Лондоне:

“Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы, наверное, сделаем это. Но я думаю, мы должны предотвратить это – полномасштабную войну в Европе, которая началась в 1939 году, но другими путями, не призывая украинских женщин", – сказал Залужный.

Мобилизация студентов в ноябре

В ноябре определенная категория студентов может получить повестку и попасть на фронт.

По словам бывшего нардепа, доктора юридических наук Владимира Пилипенко, у мужчин-студентов есть отсрочка, если получают первое высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать справку из деканата в ТЦК. Если не уведомить ТЦК, то мужчина считается военнообязанным и может получить повестку.

Пилипенко подчеркнул, что лиц в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, прошедших военную кафедру, получивших звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

Почему нынешняя мобилизация малоэффективна и требует кардинальных изменений

Изменения в мобилизации в Украине нужны, потому что система комплектования сейчас неэффективна, рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

"Давайте для проверки ответим сами себе на вопрос: приходят ли сейчас по мобилизации необходимые люди: и количественно, и качественно? Недостаточно. Но почему? Есть ли недостатки только в работе ТЦК? Я думаю, что нет. Это комплексная проблема", — говорит. Таран.

По его словам, так называемые "уклоняющие" не идут в военные подразделения не потому, что они не поддерживают военных или ждут Россию.

"Нет, просто они находятся в зоне комфорта, а в противовес многие мобилизацию воспринимают как "могилизацию". На такой стереотип повлияли и российское ИПСО, и наши внутренние проблемы. Мы же прекрасно можем понять мотивы тех, кто боится. Они боятся не самой". человека в форме с папкой, а что будет дальше.

Это не поправят ТЦК, нужно поднимать на другой уровень материальное, социальное и медицинское обеспечение, говорит военный. Сами военные и волонтеры с этим не справятся. Нужно, чтобы человек знал, что не только его жизнь, но и здоровье будет иметь лучшее страхование.

"В то же время многие убеждены, что успешные люди, депутаты, полицейские не идут в боевые подразделения, так что там нет ничего хорошего. Поэтому нужно развивать именно рекрутинг в самих подразделениях, убирать максимально зоны неизвестности и лицемерия, быть открытыми и к потенциальным бойцам, и к Их родных. Не стоит украшать, а говорить, как есть, показывать больше», – говорит Таран.

В его бригаде "Рубеж" в боевых подразделениях служат и депутаты, и люди, имевшие успешные бизнесы или высокооплачиваемую работу в Украине и за рубежом.

"Есть женщины. Есть бывшие полицейские. И это не рекламные лозунги, журналисты приезжают и сами говорят с этими людьми в районах боевых действий, показывают их истории, с реальными эмоциями, страхами и жизнью, которая продолжается в коллективе единомышленников, собратьев,

А вот командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес сказал, что ему не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних. В то же время Вереск и против того, чтобы воевали 59-летние.

Как считает капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко, принудительные мобилизационные меры неэффективны и напоминают "советщину", поэтому в Украине нужно формировать оперативные резервы по примеру скандинавских стран или Израиля.

Нам нужно срочно изменить систему мобилизации. В частности, сменить работу ТЦК и ВЛК. Систему мобилизации нужно изменять и делать ее похожей на те, которые есть в скандинавских странах или в Израиле. Там все строится на диалоге между государством и гражданином. И во время войны самое время это менять", — объяснил он.

Эксперт напомнил, что во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года в ВСУ был сформирован оперативный резерв, привлеченный для отражения агрессии.

“Более 200 тысяч резервистов мгновенно прибыли в свои воинские части. Это спасло ситуацию. Сейчас систему мобилизации срочно следует изменять. Для того чтобы делать конкретные шаги, нужно тщательно изучить ситуацию. Нам нужно готовить оперативные резервы”, – подчеркнул он.

Также эксперт критически оценил заявления о необходимости срочно мобилизовать более 160 тысяч военнообязанных.

Я бы такие цифры не озвучивал. Набрать людей, для которых нет оружия, будет очень сложно”, — сказал он.

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