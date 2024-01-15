Необходимо уже сейчас начать думать об украинско-польском альянсе в рамках ЕС – Кулеба

Украина и Польша должны начать реальный разговор о том, как решить двусторонние проблемы на пути в Евросоюз, чтобы предотвратить кризисы, в частности, блокаду границы или экспорт зерна.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью польскому журналу Uklad Sil, передает "Европейская правда".

"Я думаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы уже должны начать думать – это украинско-польский альянс в рамках Европейского Союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас сильнее", – подчеркнул министр.

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По мнению Кулебы, не стоит играть в игру, балансируя между франко-германским альянсом или каким-либо другим альянсом в Европе.

"Мы должны начать реальный разговор о том, как мы собираемся решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз, потому что происходящее сейчас с этими грузовиками и экспортом зерна вызывает разочарование. Этого не должно происходить, но мы должны найти пути и механизмы, чтобы предотвратить это", – отметил глава МИД Украины.

Кулеба отметил, чем глубже будет погружение в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон.

"Поляки и украинцы должны не допустить превращения таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и полюбовно, поскольку мы уже не смогли предотвратить их возникновение", — добавил он.

Также, по словам Кулебы, необходимо говорить о том, что Украина и Польша будут делать вместе в Европейском Союзе.

"Впервые в истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Я считаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерству мы должны стремиться", — добавил министр. .

Напомним, ранее новый глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Россия может уже через несколько лет напасть на Европу, если европейские страны не сделают выводов по переустройству экономики РФ на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

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