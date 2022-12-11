"Необходимый шаг": в Раде сообщили, когда могут принять закон о медиа и почему он важен

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе может принять во втором чтении законопроект о медиа. Он необходим для будущего вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в эфире телемарафона.

Железняк убежден, что закон будет точно принят и, по его мнению, в Раде есть консенсус по этому поводу.

"Это требования Европейского Союза, на это поднятое кандидатство. И давайте откровенно, у нас, как у политиков, нет другого варианта, как их принять", — подчеркнул Железняк.

Нардеп напомнил, что перед вторым чтением в законопроект внесли многочисленные правки. В частности, были замечания по лицензированию аккредитаций, которые, по его словам, сейчас решены; замечания по избирательному законодательству (также правки поданы и должны быть учтены. – Ред.), и вопросы по языковому квотированию и ответственности.

"Этот закон является одним из шагов, который необходим для кандидатства в ЕС. У нас нет другого варианта, как его проголосовать, давайте говорить откровенно. У нашей фракции есть Сергей Рахманин, у него были определенные предложения и замечания. Он отработал их с комитетом. Я думаю, что и сейчас продолжаются дискуссии. Он как человек, который большинство своей профессиональной жизни провел как раз на поле медиа, я думаю, точно достаточно обоснованно к этому подойдет. Не думаю, что у нас есть проблемы с принятием этого закона". Я уверен, что на следующей пленарной неделе он будет принят", — сказал Железняк.

Закон о медиа

Ранее Группа 1+1 media обратилась в Верховную Раду Украины и парламентские фракции с просьбой завершить реформирование законодательства в сфере медиа и принять новый Закон Украины "О медиа".

Также читайте Французские журналисты собрали уникальные доказательства, которые помогут установить имена убийц фотокорреспондента Макса Левина

В ноябре 2022 года новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение. По словам его авторов, действующий закон – морально и технологически устаревший. Ко второму чтению в новом законе учли все замечания европейских специалистов.

В свою очередь заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук говорит, что законопроект о медиа обеспечит конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставит независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

По ее словам, "Батькивщина" блокирует изменения в избирательное законодательство, которые нардепы наработали вместе с соответствующими общественными организациями и индустрией.

В новом законе "О медиа" должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети. Как их будут регулировать, в частности во время военной агрессии России, и как действовать с теми медиа, которые стали коллаборантами, читайте здесь.

Читайте также: