"Необходимый сигнал решимости": Зеленский прокомментировал очередные атаки россиян

Зеленский закликал союзников не медлить за помощью.

Российская армия на протяжении последней недели применила против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов разных типов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Сети.

Он подчеркнул, что "ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку" и призвал о помощи союзников.

"У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременную поставку оборонной помощи нашим воинам", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал союзников "предоставить необходимый сигнал решимости".

"Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор", – добавил он.

Напомним, в ночь на 13 октября 2024 года кафиры атаковали украинские города.

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