Необычная светлая спираль в небе над Украиной: что известно об уникальном явлении

В небе над Украиной появилась уникальная спираль из-за запуска ракеты SpaceX.
Вечером 24 марта жители Украины и других стран Европы наблюдали редкое небесное явление – голубую спираль в небе.
Об этом сообщило издание BBC.
Аномалию вызвал запуск ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках секретной миссии правительства США. Ракету запустили из космического центра Кеннеди во Флориде около 19.30 по киевскому времени. Спирали возникают из-за выбросов топлива во время работы второй ступени ракеты. В космосе они замерзают и создают подобный эффект. Замороженное топливо отражает свет, благодаря чему явление становится заметным с Земли.
В этот раз Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник NROL-69. Подобные спирали украинцы уже наблюдали – в июле 2024 года во время запуска европейской ракеты Ariane 6.
Напомним, Землю накрыла затяжная магнитная буря.
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