Необычная светлая спираль в небе над Украиной: что известно об уникальном явлении

Вечером 24 марта жители Украины и других стран Европы наблюдали редкое небесное явление – голубую спираль в небе.

Об этом сообщило издание BBC.

Аномалию вызвал запуск ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках секретной миссии правительства США. Ракету запустили из космического центра Кеннеди во Флориде около 19.30 по киевскому времени. Спирали возникают из-за выбросов топлива во время работы второй ступени ракеты. В космосе они замерзают и создают подобный эффект. Замороженное топливо отражает свет, благодаря чему явление становится заметным с Земли.

В этот раз Falcon 9 вывела на орбиту разведывательный спутник NROL-69. Подобные спирали украинцы уже наблюдали – в июле 2024 года во время запуска европейской ракеты Ariane 6.

Напомним, Землю накрыла затяжная магнитная буря.

Читайте также: