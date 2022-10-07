Необычное использование зубной пасты: не только для чистки зубов

Интересно, что зубную пасту можно использовать не только для чистки зубов. Она пригодится на дачном участке. Читайте в материале ТСН.ua, как ее можно использовать.

Борьба с фитофторой

Такая болезнь как фитофтороз чаще всего поражает пасленовые культуры, то есть перец, томат, баклажаны, картофель. Вызывает заболевание грибок под названием Phytophthora infestans. И, как оказалось, он чувствителен к компонентам любой пасты, отбеливающей зубы. Особенно эффективно ее применение на первой стадии грибка.

Что нужно сделать: развести содержимое среднего тюбика пасты в 10 литрах теплой воды. Паста должна полностью раствориться. Раствором нужно обильно опрыскивать больные и здоровые кусты. А потом им же обработать почву вокруг культуры, чтобы споры грибка, расположенные в земле, также уничтожились.

Защита от вредителей

Если в состав зубной пасты входят такие компоненты, как чабрец, ромашка, мята, то она будет отпугивать насекомых от вашего огорода. А фтор и лаурилсульфат натрия для них вообще губительны.

Можно приготовить такой раствор, который будет отлично защищать от тли, улиток, крестоцветных блошек и капустной блондинки. Для этого разведите в 10 литрах теплой воды 70 г зубной пасты, оставьте на 2 часа. Затем тщательно перемешать и опрыскать зеленые насаждения, кустарники и даже плодовые деревья.

Подживание комнатных растений

Со временем земля в горшках истощается и закисляется. Чтобы снизить ее кислотность и избежать необходимости ежегодно пересаживать цветы, можно каждый год (весной или летом) обрабатывать почву специальным раствором.

Для его изготовления возьмите 1/3 тюбика зубной пасты, растворите в 1 л воды, перемешайте. Подкармливать нужно растение под корень. Так вы не только раскислите почву, но и обогатите ее фтором и кальцием, которые нужны для тех растений, которые часто цветут.

Обратите внимание, что удобрение не подходит для гардении, азалии и других растений, любящих кислую почву.

Защита от укусов насекомых

Ментоловая (мятная) зубная паста поможет избавиться от жжения, зуда и покраснения кожи после укуса насекомого. А еще большинство современных зубных паст оказывают антибактериальный эффект, поэтому содержат в своем составе противовоспалительные вещества.

На поражённое место нужно просто нанести небольшое количество (горошину) зубной пасты. Осторожно втереть ее в кожу, затем дать подсохнуть. В скором времени вы почувствуете облегчение. Обратите внимание, что пасту нельзя втирать в открытую рану.

Отмыть руки от грязи

Если после работы на участке вам тяжело отмыть руки, вам снова придет на помощь зубная паста. Нужно смочить руки, выдавить на них небольшое количество зубной пасты, втереть средство в кожу, затем нанести его под ногти с помощью ватной палочки и подождать.

Затем промойте руки теплой водой. Кожа точно очистится, а ногти побелеют и станут здоровее с виду.

От корневой гнили

Все без исключения растения могут заболеть корневой гнилью. Чтобы побороть это грибковое заболевание, можно приготовить специальный раствор из 2 столовых ложек зубного порошка, 2 столовых ложек древесной золы, 1 столовой ложки медного купороса и воды. Размешайте ингредиенты, чтобы получилась густая кашица.

Затем нужно разгрести немного почву под больным растением, смазать сливки корней смесью, а затем обработать ею и стебли. Присыпать корешки сухой землей, затенить обработанный участок. Обязательно перестаньте поливать растение на 5-7 дней.

Чтобы обеззаразить почву

Зубная паста отличается дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, поэтому ее можно использовать для обеззараживания почвы. Особенно эффективен этот способ при высадке комнатных растений. Они будут лучше расти, их корневая система будет развиваться быстрее.

Чтобы приготовить раствор нужно взять 1 тюбик зубной пасты и растворить в 3 литрах воды. А потом хорошо полить землю, в которую вы будете высаживать растение. Кроме обеззараживания почва также получает те минеральные элементы, которые входят в состав пасты.