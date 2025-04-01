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- Украина
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Иностранец пытался сбежать в Украину на велосипеде: чем закончилось
Пограничная служба продолжает эффективно противодействовать незаконной миграции.
Украинские пограничники задержали иностранца, решившего пересечь государственную границу на велосипеде. Инцидент произошел на участке украино-венгерской границы.
Об этом сообщили в ГНСУ.
У мужчины не было никаких документов и представился гражданином Сенегала. Однако после проверки выяснилось, что он последние несколько лет проживал в Словении, но так и не смог там легализоваться.
По предварительной информации, иностранец пытался избежать депортации из Словении. Он решил бежать через Венгрию и добраться до Украины, надеясь найти здесь убежище.
Однако его попытка завершилась задержанием – пограничники оперативно отреагировали на незаконное пересечение границы и доставили нарушителя в подразделение для дальнейших процедур.
Иностранца привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, будет применена процедура реадмиссии – мужчину вернут в Венгрию, откуда он прибыл.
Напомним, в Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донбасса, который босиком около суток бродил по горам.