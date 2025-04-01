Иностранец пытался сбежать в Украину на велосипеде: чем закончилось

Иностранец без документов пытался пересечь украинскую границу на велосипеде / © Госпогранслужба

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Украинские пограничники задержали иностранца, решившего пересечь государственную границу на велосипеде. Инцидент произошел на участке украино-венгерской границы.

Об этом сообщили в ГНСУ.

У мужчины не было никаких документов и представился гражданином Сенегала. Однако после проверки выяснилось, что он последние несколько лет проживал в Словении, но так и не смог там легализоваться.

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По предварительной информации, иностранец пытался избежать депортации из Словении. Он решил бежать через Венгрию и добраться до Украины, надеясь найти здесь убежище.

Однако его попытка завершилась задержанием – пограничники оперативно отреагировали на незаконное пересечение границы и доставили нарушителя в подразделение для дальнейших процедур.

Иностранца привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, будет применена процедура реадмиссии – мужчину вернут в Венгрию, откуда он прибыл.

© Госпогранслужба

Напомним, в Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донбасса, который босиком около суток бродил по горам.