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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
426
Время на прочтение
1 мин

Иностранец пытался сбежать в Украину на велосипеде: чем закончилось

Пограничная служба продолжает эффективно противодействовать незаконной миграции.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Иностранец без документов пытался пересечь украинскую границу на велосипеде

Иностранец без документов пытался пересечь украинскую границу на велосипеде / © Госпогранслужба

Украинские пограничники задержали иностранца, решившего пересечь государственную границу на велосипеде. Инцидент произошел на участке украино-венгерской границы.

Об этом сообщили в ГНСУ.

У мужчины не было никаких документов и представился гражданином Сенегала. Однако после проверки выяснилось, что он последние несколько лет проживал в Словении, но так и не смог там легализоваться.

По предварительной информации, иностранец пытался избежать депортации из Словении. Он решил бежать через Венгрию и добраться до Украины, надеясь найти здесь убежище.

Однако его попытка завершилась задержанием – пограничники оперативно отреагировали на незаконное пересечение границы и доставили нарушителя в подразделение для дальнейших процедур.

Иностранца привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, будет применена процедура реадмиссии – мужчину вернут в Венгрию, откуда он прибыл.

/ © Госпогранслужба

© Госпогранслужба

Напомним, в Закарпатье пограничники и спасатели обнаружили 34-летнего жителя Донбасса, который босиком около суток бродил по горам.

Дата публикации
Количество просмотров
426
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