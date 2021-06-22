Знакомство с лордом в соцсети: как украинцы находят себе пару

Украинцы не спешат вступать в брак, но некоторые истории свадеб по-настоящему удивляют.

За последние тридцать лет количество браков в Украине сократилось втрое. Украинцы перестали ценить штампы в паспорте и долго не выбирают себе пару для совместной жизни. На этом фоне некоторые истории знакомств и удачных браков, о которых идет речь в выпуске ТСН.19: 30, на самом деле впечатляют.

Английский лорд из соцсетей

Одесситка Алла как-то получила предложение от иностранца на сайте знакомств просто пойти на ужин. Девушка не отказалась и удивила англичанина Логана тем, что не требовала заранее подарков, как это принято в таких случаях.

"Просят подарки. Духи, обувь, пополнить мобильные телефоны ", — рассказывал он.

Англичанин покорил Аллу своей заботой и опекой. Когда они начали встречаться, то выяснилось, что он не только прирожденный джентльмен, но и настоящий английский лорд с аристократической семьи.

Свадьба Алла и Логана проходила дважды. Сначала церемония состоялась в Греции, но тогда жених во время бракосочетания неосторожно пошутил, что его избраннице нужен только британский паспорт. После этого невеста, чтобы продемонстрировать свое бескорыстие, вместо подписи в официальном документе написала: "Хороших праздников".

"В конце концов, он выпросил мое "да" и у нас была другая свадьба — в Киеве", — рассказала Алла.

Супружеская пара вместе уже пять лет. Они живут на две страны, воспитывают дочь Лючию. Алла говорит, что ее рецепт успешного брака достаточно прост: если хочешь, чтобы тебя воспринимали серьезно, надо соответственно и вести себя. "Если девушка хочет принца, она должна вести себя как принцесса", — говорит она.

Знакомство через маму

С будущим мужем Зину познакомила его мама, у которой она работала. Молодая сотрудница понравилась женщине и при случае она дала ей телефон своего сына Артема, посоветовав написать ему. "Сказала, главное не говори, что это я дала номер, сказать, что нашла в Интернете", — вспоминала Зина.

К тому времени она уже видела Артема и он ей понравился. На его день рождения она прислала ему поздравления, но ответа не дождалась. Тогда через два дня она прямо написала ему о своих чувствах.

После такого признания Артем заинтересовался назойливой девушкой и нашел ее профиль в соцсетях. Ее фотографии ему также приглянулись.

"Пришло сообщение от Зины. Думаю, кто такая Зина, может тетка какая-то или бабушка, не часто встретишь девушку по имени Зина ", — вспоминал первое знакомство Артем.

Мама Артема подготовила будущую невестку относительно интересов своего сына, поэтому она, блондинка вся в розовом, уверяла любимого, что обожает слушать тяжелый рок.

Пара вместе уже десять лет, имеют двух дочерей. Говорят, убедились, что в знакомстве таким образом, нет ничего плохого. Правда, Артем, узнал о том, как все было устроено, только через два года после, но не расстроился.

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Прочное институтское любви

Певица Оксана Стебельська и ее муж-музыкант Роман Кука познакомились еще во время учебы в институте. Встречались шесть лет и вот уже 21 год как официально женаты.

А началось все с совместных празднований дней рождения. "У меня день рождения 13-го, у Романа 18-го. Чтобы два раза не собираться, решили праздновать день рождения вместе ", — вспоминала Оксана.

Певица заканчивала обучение в Киевской консерватории, а Роман учился во Львове. И даже когда у Оксаны возникали какие-то симпатии в Киеве, приезд Романа сразу расставлял все на свои места.

Теперь семья музыкантов всегда вместе. Иногда на гастролях за Оксаной ухаживают, не зная, что Роман ее муж, но все заканчивается конфузом. "Я спокойно могу флиртовать, потому что все под контролем", — шутя признается женщина.

Теперь у пары трое детей. Они советуют молодым людям жениться, когда никто никого не ищет и выбор сделан.

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