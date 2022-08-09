Необычные свойства аспирина, которые помогут использовать его в хозяйстве

Когда у человека болит голова, первая таблетка, которая приходит на ум, это аспирин. В то же время его можно использовать не только по прямому назначению. Читайте о необычных свойствах аспирина в материале ТСН.ua.

Для поврежденных волос

Если ваши волосы слишком сухие и еще повреждены, не спешите использовать магазинные средства. Аспирин справится с этой проблемой не хуже.

Из таблеток можно приготовить питательную маску. Для этого размешайте в чашке теплой воды весь блистер измельченного аспирина. Аккуратно нанесите на волосы после их мытья. Подождите 15 минут. А потом смойте.

От мыльного налета

После того как вы приняли душ или понежились в теплой ванне, на поверхностях часто остаются разводы от мыла. Добавьте в свое моющее средство, которым вы очищаете раковину и ванную, пять таблеток аспирина. Вы надолго забудете об этой проблеме.

Смесь нужно распылить на все поверхности, оставить на полчаса, затем смыть и наслаждаться чистотой.

Избавление пятен от пота

На одежде часто остаются неприятные пятна от пота, которые потом тяжело очищаются. Особенно эта проблема актуальна летом. Чтобы отмыть пятна и избавиться от стойкого запаха, смешайте немного измельченного аспирина с теплой водой и нанесите на одежду.

Через сутки постирайте вещь так, как указано на инструкции от производителя. Можете быть уверены, что пятна вы больше не увидите.

Борьба с акне

Аспирин отличается противовоспалительным действием. Потому эти таблетки помогут успокоить кожу. Непременным ингредиентом аспирина также салициловая кислота, а она, как известно, постоянно используется в лечении угрей.

Чтобы приготовить лечебную смесь, нужно смешать 2-3 таблетки аспирина с лимонным соком. Нанести на все проблемные участки и оставить на несколько минут. Затем смыть.

Внимание: эту смесь нельзя наносить на лицо, если вы собираетесь выходить на солнце.

От перхоти и укусов насекомых

Если вы давно и безрезультатно сражаетесь с лупой, можете попробовать такой способ. Возьмите аспирин (2 таблетки) и добавьте в бутылку своего обычного шампуня. Оставьте на несколько минут, чтобы растворился аспирин.

Аспирин также избавит вас от неприятных ощущений после укуса насекомых. Нанесите немного аспириновой пасты (таблетка + теплая вода) на укусы, чтобы они не чесались.

Как органическое удобрение

Чтобы помочь растениям лучше бороться с инфекцией, размельчите аспирин и добавьте его в воду (одна таблетка на 4 литра). Такое удобрение поможет в разных случаях:

вы пересадили растение;

после срезки некоторых стеблей;

после клонирования

А еще салициловая кислота, содержащаяся в таблетках аспирина, может повысить морозостойкость растений. Популярные лекарства от боли часто используют и для того, чтобы сделать плоды больше и сочнее.

Если прибавить в вазу с подаренным букетом одну таблетку аспирина, цветы простоят дольше.

Бонус: аспирин для автомобилистов

Электролиты – важная часть аккумулятора автомобиля. Однако иногда он требует дополнительной порции, чтобы машина завелась. Интересно, что аспирин является отличным электролитическим стимулятором. И он поможет выйти из сложной ситуации. Что нужно делать: отсоединить крышку батареи и бросить в каждую ячейку по одной таблетке аспирина.

Теоретически, аспирин вызовет химическую реакцию, которая превратит часть серной кислоты в уксусную. Этой мощности должно хватить, чтобы автомобиль завелся.