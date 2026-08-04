Необычный путь через Тису: подростка из Венгрии течением вынесло в Украину

Украинские пограничники спасли 17-летнего венгра, которого течение Тисы отнесло в Украину

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Пограничники Мукачевского отряда спасли 17-летнего гражданина Венгрии, которого сильное течение Тисы отнесло к украинскому берегу. Его 20-летний товарищ погиб.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Информацию о двух парнях, которых несло течением, украинские военнослужащие получили от венгерских коллег. Для проведения поисково-спасательной операции пограничники отделения "Бодалово" привлекли катер.

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Одному из ребят удалось найти, доставить на берег и оказать ему необходимую помощь. Затем подростка в порядке реадмиссии передали венгерским пограничникам.

Украинские пограничники спасли 17-летнего венгра, которого течение Тисы отнесло в Украину.

По словам спасенного, он вместе с 20-летним товарищем отдыхал на венгерском берегу Тисы. Когда старший юноша начал тонуть, подросток бросился ему на помощь, однако сильное течение отнесло его к украинскому берегу.

Позже венгерские пограничники обнаружили тело 20-летнего гражданина Венгрии. Спасти его не удалось.

В Мукачевском пограничном отряде призвали граждан быть крайне осторожными вблизи пограничных водоемов. Пограничники подчеркнули, что стремительное течение Тисы представляет серьезную угрозу даже для опытных пловцов.

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Ранее сообщалось, что в Закарпатье более двух суток искали 10-летнего мальчика в реке Тиса. Мальчика унесло течением близ села Гетыня. Тело ребенка нашли неподалеку от села Тросник — примерно в четырех километрах от места исчезновения.

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