Неочевидная опасность: чем грозит обычная бутылка воды, оставленная в авто

Оставленная в автомобиле пластиковая бутылка с водой может представлять серьезную угрозу — как для машины, так и для здоровья водителя. Эксперты предупреждают о риске возгорания и токсического воздействия.

Об этом пишет «Эксперт».

В чем опасность

Как объясняют специалисты, под действием солнечных лучей бутылка способна работать как линза, фокусируя свет в одной точке. В результате такого процесса температура на обшивке салона может достигать 200–300°C, а значит, возникает серьезный риск возгорания. Водителям советуют не оставлять прозрачные емкости на видимых местах, а лучше по возможности использовать непрозрачные или прятать их от прямого солнца.

Кроме того, при нагревании пластик может выделять опасные вещества, попадающие в воду. Речь идет о соединениях, способных отрицательно влиять на организм и гормональную систему. Также в теплой среде внутри автомобиля быстро размножаются бактерии, поэтому оставшуюся воду не рекомендуют употреблять.

Водителям отмечают, что в жаркую погоду салон автомобиля быстро перегревается, поэтому следует отказаться от повторного использования пластиковых бутылок и выбирать безопасные альтернативы, в том числе стеклянные или металлические емкости.

