- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 607
- Время на прочтение
- 2 мин
Неочевидная опасность: чем грозит обычная бутылка воды, оставленная в авто
Вы можете удивиться, но самая обычная бутылка воды, оставленная в салоне авто, может повлечь за собой довольно большую опасность.
Оставленная в автомобиле пластиковая бутылка с водой может представлять серьезную угрозу — как для машины, так и для здоровья водителя. Эксперты предупреждают о риске возгорания и токсического воздействия.
Об этом пишет «Эксперт».
В чем опасность
Как объясняют специалисты, под действием солнечных лучей бутылка способна работать как линза, фокусируя свет в одной точке. В результате такого процесса температура на обшивке салона может достигать 200–300°C, а значит, возникает серьезный риск возгорания. Водителям советуют не оставлять прозрачные емкости на видимых местах, а лучше по возможности использовать непрозрачные или прятать их от прямого солнца.
Кроме того, при нагревании пластик может выделять опасные вещества, попадающие в воду. Речь идет о соединениях, способных отрицательно влиять на организм и гормональную систему. Также в теплой среде внутри автомобиля быстро размножаются бактерии, поэтому оставшуюся воду не рекомендуют употреблять.
Водителям отмечают, что в жаркую погоду салон автомобиля быстро перегревается, поэтому следует отказаться от повторного использования пластиковых бутылок и выбирать безопасные альтернативы, в том числе стеклянные или металлические емкости.
Ранее мы писали, что в Украине владельцы автомобилей имеют право инициировать перерасчет транспортного налога, если обнаружили разногласия в начислениях. Налоговая служба обязана проверить данные и исправить сумму при подтверждении ошибки. Речь идет о ситуациях, когда информация в налоговом уведомлении не совпадает с данными владельца авто. В таком случае водитель должен обратиться в налоговую по месту регистрации, подать заявление и предоставить документы для подтверждения. После сверки контролирующий орган должен произвести перерасчет в течение 10 рабочих дней и отправить новое налоговое уведомление, а предыдущее автоматически отменяется.