Неочевидное правило «Укрзализныци»: когда пассажир может остаться без матраса и подушки

Поезд / © Associated Press

Реклама

«Укрзализныця» разъяснила, могут ли пассажиры пользоваться матрасом и подушкой в вагоне, если путешествуют с собственным постельным бельем.

Объяснение появилось после поста пассажирки в соцсетях.

Женщина рассказала, что проводница не позволила ей пользоваться матрасом и подушкой, несмотря на то, что она имела собственный комплект постельного белья. По ее мнению, такой запрет был безосновательным.

Реклама

Женщина пожаловалась на проводницу

В ответ в Укрзализныце отметили, что действия работницы соответствовали действующим правилам перевозок. В компании напомнили, что матрас, подушка и одеяло относятся к постельным принадлежностям перевозчика и предоставляются пассажирам только вместе с комплектом постельного белья Укрзализныци или в рамках услуги, предусмотренной для определенного вагона.

«Наличие у пассажира собственного постельного белья не является основанием для отдельного использования матраса или подушки вагона, поэтому требование проводницы было правомерным», — отметили в УЗ.

Комментарий «Укрзализныци»

Под сообщением пассажирки немало пользователей поддержали позицию перевозчика. Многие отметили, что такое требование действует уже давно и хорошо известно среди пассажиров.

Комментарии пользователей Threads

комментарии пользователей Threads

Напомним, ранее в УЗ предупредили украинцев о проблемах с билетами летом. В компании призвали пассажиров менять подход к планированию поездок.

Реклама

Новости партнеров