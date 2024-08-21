Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неочевидные советы по выбору фильтра для воды для большой семьи Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
72
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Неочевидные советы по выбору фильтра для воды для большой семьи

Для большой семьи вопрос выбора фильтра для питьевой воды становится особенно актуальным, ведь чем больше людей в доме, тем больше воды потребляется ежедневно. Помимо стандартных критериев, таких как качество очистки и цена, есть ряд неочевидных факторов, которые могут сыграть решающую роль при выборе фильтра.

Чтобы подобрать фильтр для воды, а также приобрести оборудование с последующей установкой, обратитесь в магазин ВЕНКОН (есть во Львове и Киеве), либо посетите одноименный интернет-магазин.

Учтите объем потребляемой воды

В больших семьях расход воды значительно выше, чем у маленьких. Обычные фильтры, такие как кувшины или насадки на кран, могут оказаться недостаточно продуктивными для нужд большой семьи. Они либо не смогут фильтровать воду в достаточном объеме, либо придется слишком часто менять картриджи. В таких случаях лучше обратить внимание на проточные фильтры для питьевой воды или системы обратного осмоса, которые способны очищать большие объемы без замедления процесса.

Оцените скорость фильтрации

Многие забывают о таком важном параметре, как скорость фильтрации. Для большой семьи фильтр должен справляться с большими объемами воды быстро и эффективно. Фильтры-кувшины, например, работают довольно медленно, и это может стать проблемой, если нужно регулярно фильтровать большие объемы.

Учитывайте качество исходной воды

Не всегда очевидно, но качество водопроводной воды напрямую влияет на выбор фильтра. Если в вашем регионе вода жесткая, содержит много минералов или имеет неприятный запах, потребуется фильтр с несколькими ступенями очистки. Например, для жесткой воды лучше подойдут системы с функцией умягчения, которые удаляют избыток кальция и магния. Также можно обратить внимание на фильтры с угольными картриджами для удаления хлора и улучшения вкуса воды.

Рассчитайте стоимость обслуживания фильтра

Когда речь идет о большой семье, важно учесть не только стоимость самого фильтра, но и стоимость его обслуживания. Некоторые фильтры требуют частой замены картриджей или фильтрующих элементов, что может быть довольно дорого, особенно для многолюдной семьи. Например, системы обратного осмоса могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе, так как их картриджи меняются реже и способны очищать больше воды.

Выбирайте фильтр с запасом производительности

При выборе фильтра для большой семьи всегда учитывайте возможные изменения — например, появление новых членов семьи или увеличение потребления воды. Лучше выбрать фильтр с небольшим запасом по производительности, чтобы он мог справляться с возросшими потребностями. Для семей с высоким потреблением воды идеальными будут многоступенчатые системы очистки или системы с накопительным баком, которые могут очищать больше воды за раз.

Учитывайте удобство обслуживания

Обслуживание фильтров часто требует времени и усилий, и чем больше фильтр, тем сложнее его обслуживать. Важно, чтобы выбранная система была удобна в обслуживании: легко заменялись картриджи, не требовалось много места для хранения запасных элементов и были доступные инструкции по замене. Также стоит обратить внимание на фильтры с индикаторами замены картриджей, что облегчит контроль за состоянием системы.

Подумайте о дополнительной защите от бактерий и вирусов

Если в вашем регионе есть проблемы с качеством водопроводной воды, фильтры с ультрафиолетовой лампой или системы обратного осмоса с мембраной могут обеспечить дополнительную защиту от микроорганизмов. Это особенно важно для больших семей с детьми, где качество питьевой воды напрямую связано с вопросами здоровья.

Следующая публикация