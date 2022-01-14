Неоднократно глумился над ребенком в гараже: на Волыни 63-летний пенсионер насиловал 7-летнюю девочку

Сейчас злоумышленник ожидает суда.
В Волынской области будут судить 63-летнего жителя поселка Благодатное, который насиловал 7-летнюю девочку. Прокуратура направила в суд соответствующий обвинительный акт.
Об этом сообщает прокуратура Волынской области.
Мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка и совершении в отношении него развратных действий (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Следствие установило, что с июня по август 2021 года пенсионер неоднократно глумился над девочкой у себя в гараже.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Его судьбу будет решать суд.
Напомним, что в Киевской области к 7 и 9 годам лишения свободы приговорили двух мужчин, которые напали, изнасиловали и сексуально поиздевались над прохожей. Один из насильников был инфицирован ВИЧ-инфекцией и знал об этом.
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