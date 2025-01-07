Неоднократно насиловал 10-летнюю девочку: в Одесской области задержан педофил

Злоумышленник трижды организовал встречи с девочкой в отдаленных безлюдных местах и совершал в ней сексуальное насилие.

В Одессе 38-летний мужчина познакомился с 10-летней девочкой в Telegram. Осознавая ее возраст, мужчина представился 12-летним парнем, чтобы завоевать доверие ребенка и начать с ним общение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

"В ходе общения он присылал ребенку изображение и видеопродукцию порнографического характера, а также, оказывая психологическое влияние на девочку, с целью утаивания факта их общения от родителей, пытался уговорить ее встретиться", — говорится в сообщении.

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В полицию обратилась мама девочки, обнаружившей в мобильном телефоне дочери порнографические фото и видео. Подозреваемого разыскали в Умани Черкасской области, где он когда-то жил. Оказалось, что его судят за аналогичные преступления.

Задержанному сообщили о подозрении в распространении порнографии среди несовершеннолетних и сексуальном насилии в отношении ребенка. В настоящее время он находится под стражей. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве к 12 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал малолетнюю соседку.

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