Неофициальные доходы, подарки, недвижимость: за что в 2022 году украинцы будут платить налоги / Pexels

Неофициальные доходы, подарки, недвижимость: за что в 2022 году украинцы будут платить налоги

Неофициальные доходы, подарки, недвижимость: за что в 2022 году украинцы будут платить налоги

В 2022 году налоговая начнет использовать косвенные способы налогового контроля незадекларированных доходов. А это значит, что рано или поздно украинцев заставят уплатить налог даже за старую прибыль. Что известно: читайте в материале ТСН.ua.

Пока известно, что налоговая служба Украины начнет проверять официальные доходы украинцев и сравнивать их с расходами. Если будут заметны незадекларированные доходы, и человек не сможет подтвердить происхождение этих средств, заставят уплатить налог.

Налоговый контроль 2022 года: что будут проверять

На первом этапе будут проверять следующие доходы:

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независимая профессиональная деятельность (если вы работаете на дому и не декларируете доходы);

доходы, полученные человеком от неофициального работодателя;

поступление средств из-за границы;

доход с недвижимого имущества, сданного в аренду;

прибыль от инвестиций;

подарки в виде денежных средств;

кредиты и долги, которые были прощены (в том случае когда сумма превышает ¼ минимальной заработной платы);

средства, полученные от продаж продукции животноводства (если сумма превысила 50 минимальных заработных плат);

средства от нецелевой помощи и благотворительности;

деньги, вырученные от продажи недвижимости.

За маленькие активы налоги платить не придется. В этот список можно отнести жилую недвижимость с площадью менее 120 м2, автомобиль (если он один в семье), сбережения на сумму до 400 тысяч грн.

Сколько придется заплатить за незадекларированные доходы

Сколько придется заплатить за незадекларированные доходы / Pexels

Если при налоговом контроле у ​​гражданина найдут неофициальные доходы, которые не были задекларированы, и он не сможет объяснить их происхождение, нужно подать так называемую "нулевую декларацию" до сентября 2022 года.

Если этого не сделать, придется платить:

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5% по недвижимости, автомобилю, валюте, имуществу юридических лиц, правам интеллектуальной собственности;

2,5% из ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины — государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке);

10% из другой собственности.

Следует обратить внимание, чтобы легализовать деньги нужно как минимум на 1 год положить их на банковский счет. Если этого не сделать, то они смогут попасть под "косвенные способы контроля налоговой службы" и ими уже нельзя будет воспользоваться. Если же у собственности есть нелегализованное здание, забирать его никто не будет. Но при необходимости или желании продать эту недвижимость придется платить налог согласно правилам Налогового кодекса Украины.