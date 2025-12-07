Неоготический дворец стал свинарником: старинное здание в Хмельницкой области нашло новое назначение

Неоготический дворец стал свинарником / © Суспільне

В селе Новое Поречье в Хмельницкой области сохранилось неоготическое здание второй половины XVIII века, которое сейчас используют как хлев. Это одно из четырех построек на одной улице, дошедших до нашего времени. Два из других построек сильно повреждены.

Об этом говорится в материале "Суспільне".

Неоготическое здание второй половины XVIII века / © Суспільне

Владелец постройки, Михаил Флора, владеет им с 1979 года. По его словам, здание используется для хранения картофеля, скота и других хозяйственных нужд.

Краевед Дмитрий Полюхович, член общественной организации "Украина Инкогнита", отмечает, что здание датируют второй половиной XVIII века. Архитектурной особенностью является псевдоокно из узких кирпичей, имитирующее раму и оконное стекло. Вероятно, раньше здесь зимовали ульи придворной пасеки графини Игнатьевой.

Человек использует здание как погреб. / © Суспільне

По словам Полюховича, в Новом Поречье целая улица построена в стиле неоготики, архивных данных о строительстве домов нет. Сооружения возводились не одновременно, ориентировочно – от середины XVIII до начала XIX века. Среди других построек на улице были каритная, конюшня и склады для зерна.

Кроме того, в неоготическом здании хранят картофель. / © Суспільне

Начальник отдела культуры Городокского горсовета Олег Федоров отметил, что статус объекта архитектуры местного значения имеет только "Рогатая школа", в которой сейчас расположен музей села.

