"Неопределенность – это слабость": Зеленский о позиции НАТО в отношении Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ценит наших союзников и нашу общую безопасность. Украина получила сигналы от НАТО о том, что обсуждаются формулировки по безопасности нашего государства, однако это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины.

Об этом глава государства написал в Telegram 11 июля, когда пройдет первый день саммита в Вильнюсе.

"И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины, и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" и даже для приглашения. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, а значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией, а для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", — подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс 11 июля, где должен начаться двухдневный саммит НАТО.

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