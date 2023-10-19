Неожиданная находка: на Житомирщине мужчина искал грибы, а нашел опасное “сокровище” (фото)

В Радомышльской общине Житомирской области 18 октября гостил 60-летний житель Киевщины. Муж отправился на "тихую охоту" в лес, где и наткнулся на "схрон". Поняв, что именно он нашел, тотчас сообщил правоохранителям об этом.

Об этом в четверг, 19 октября, сообщила полиция Житомирской области.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (Радомышль) Житомирского райуправления и полицейские-взрывотехники", — говорится в сообщении.

Правоохранители насчитали более 700 патронов, более десятка различных гранатных выстрелов, более двух десятков артиллерийских выстрелов, металлические ящики с боеприпасами, метательный заряд до артиллерийского выстрела, около 16 снарядов разного калибра, еще 4 выстрела и 3 фрагмента сна.

Находка грибника в Житомирской области/Facebook

Полицейские-взрывотехники обнаружили следы коррозии и механические повреждения на боеприпасах, поэтому они представляли особую опасность и подлежали уничтожению на месте. Следовательно, специалисты ликвидировали обнаруженное.

В настоящее время следователи устанавливают происхождение боеприпасов в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Поэтому полицейские напоминают, что при обнаружении любых предметов, которые могут представлять опасность, соблюдайте следующие рекомендации:

не подходите к подозрительной находке, ничего не прикасайтесь и не передвигайте;

не пользуйтесь непосредственно вблизи находки средствами мобильной связи, так как это может спровоцировать взрыв;

осторожно отойдите на безопасное расстояние (желательно не менее 800 м). Если есть возможность, спрячитесь за зданием или другим защитным препятствием;

сообщите о своем местонахождении в полицию или спасателям по телефонам 101, 102;

дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки;

в случае необходимости отлучиться, отметьте место находки сломанными ветками, камешками, завяжите яркую тряпку или воспользуйтесь другими доступными способами.

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