Неожиданно выключили свет: под Полтавой в больнице спасали вакцину от коронавируса

Неожиданно выключили свет: под Полтавой в больнице спасали вакцину от коронавируса

В медучреждении в холодильнике были препараты, которые должны храниться при сверхнизких температурах.

В Полтавской области из-за отсутствия света едва не испортилась вакцина от коронавируса, которая хранилась в Решетиловский больнице. Медикам пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.

Инцидент произошел 21 июля в 19:24 в городе Решетиловка. К спасателям обратились представители городского совета и сообщили, что в городе произошло аварийное отключение электроснабжения. Больше всего запаниковали медики местной больницы, ведь в холодильниках медучреждения хранились лекарственные средства, в частности, и вакцина от коронавируса, которую необходимо хранить при сверхнизких температурах.

Прибывшие на вызов спасатели, оперативно подключили переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения склада.

Чуть более чем через час работниками аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" электроснабжение было восстановлено полностью.

Напомним, что на 22 июля 2021 в Украине от коронавируса уже привито 4399756 человек. За сутки сделали рекордное количество прививок.

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