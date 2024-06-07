Неожиданное решение: Кабмин изменил список документов для отсрочки от мобилизации

Решение касается тех, кто досматривает лиц с инвалидностью II группы.

Правительство убрало из перечня документов, необходимых для предоставления отсрочки от мобилизации, справку врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) о необходимости постоянного ухода за лицами с инвалидностью II группы.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Они наконец-то убрали из условий предоставления отсрочки тем, кто досматривает лиц с инвалидностью II группы, обязательное заключение ЛКК", — написал нардеп.

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Гончаренко пояснил, что в законе о мобилизации отсутствует норма о необходимости предоставления этой справки для получения отсрочки, но "правительство ее придумало".

"После всех обращений наконец-то Кабмин понял, что нужно исправлять свою ошибку", — отметил народный избранник.

Напомним, правительство продлило отсрочки от мобилизации. Отсрочки работников, получивших "бронь" от Минэкономики, автоматически продлены еще на три месяца.

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