Неожиданное землетрясение в Черновицкой области: что известно о подземном толчке

Сейсмологическая активность.

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В субботу, 13 июля, в 11:46 на территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

На территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение. / © Главный центр специального контроля

Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в районе поселка Конятина в Вижницком районе. Магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера, а очаг землетрясения залегал на глубине трех километров.

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По классификации, речь идет о едва ощутимом землетрясении: такие толчки могут ощутить лишь отдельные люди, преимущественно на верхних этажах зданий и при полном покое. Никаких сообщений о разрушениях или последствиях пока не поступало.

Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.