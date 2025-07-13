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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Неожиданное землетрясение в Черновицкой области: что известно о подземном толчке

На Черновицкую область 13 июля пришлось слабое землетрясение.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Сейсмологическая активность

Сейсмологическая активность.

В субботу, 13 июля, в 11:46 на территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

На территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение. / © Главный центр специального контроля

На территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение. / © Главный центр специального контроля

Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в районе поселка Конятина в Вижницком районе. Магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера, а очаг землетрясения залегал на глубине трех километров.

По классификации, речь идет о едва ощутимом землетрясении: такие толчки могут ощутить лишь отдельные люди, преимущественно на верхних этажах зданий и при полном покое. Никаких сообщений о разрушениях или последствиях пока не поступало.

Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.

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