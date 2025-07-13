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Неожиданное землетрясение в Черновицкой области: что известно о подземном толчке
На Черновицкую область 13 июля пришлось слабое землетрясение.
В субботу, 13 июля, в 11:46 на территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Сейсмографы зафиксировали подземные толчки в районе поселка Конятина в Вижницком районе. Магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера, а очаг землетрясения залегал на глубине трех километров.
По классификации, речь идет о едва ощутимом землетрясении: такие толчки могут ощутить лишь отдельные люди, преимущественно на верхних этажах зданий и при полном покое. Никаких сообщений о разрушениях или последствиях пока не поступало.
Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1.