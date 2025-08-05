Неожиданный гость из Азии и Африки: возле Киева поселилась редкая птица

Черный коршун. Фото: Tim Sträter — Zwarte Wouw/CC BY 2.0

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В украинских лесах, в том числе и под Киевом, обитают краснокнижные черные коршуны. Это крупные перелетные птицы с размахом крыльев до полутора метров, которые прилетают к нам только летом. Несмотря на статус редкого вида, точное количество этих птиц в Украине неизвестно.

Об этом рассказал орнитолог Василий Костюшин, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины, в комментарии изданию «Телеграф».

По его словам, одна из главных проблем в сфере изучения животного мира — это отсутствие базовых учетных данных. В частности, речь идет о редких видах, которые находятся под охраной.

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«Никому это не интересно. Даже инвентаризации реальной не было. Конечно, биологи что-то знают, но это их энтузиазм. А должно быть, чтобы власть об этом заботилась. Они к нам в Институт зоологии почти каждый год обращаются „дайте нам данные о численности видов, внесенных в какие-то конвенции, в Красную книгу“. Так, а откуда эти данные?», — отметил орнитолог.

По словам экспертов, когда власть обращается к Национальной академии наук за данными, в ответ часто слышит: информации нет — потому что нет средств на соответствующие исследования. Этот замкнутый круг продолжается из года в год.

Поэтому даже специалисты имеют ограниченные знания о пребывании черных коршунов на территории Украины. Такая же ситуация и со многими другими видами птиц, млекопитающих и беспозвоночных.

Известно, что черные коршуны появляются в Украине только на лето. Это крупные хищники с размахом крыльев до 1,5 метра и весом от 800 до 1100 граммов.

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Преимущественно черные коршуны питаются падалью, однако могут охотиться и на рыбу или другую мелкую водную живность. Именно поэтому для гнездования выбирают леса вблизи водоемов. Иногда формируют небольшие колонии.

Напомним, в Украине пауков значительно больше, чем вы думаете. Некоторые регионы мало изучены, а часть вообще не имеет названий на украинском.