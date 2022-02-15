Неожиданный поворот по делу о ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезли улики

Неожиданный поворот по делу о ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезли улики

Монастырский заявил о попытке сфальсифицировать дело.

Во вторник, 15 февраля, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил об исчезновении из морга одежды мужчины, погибшего в результате ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале.

"Попытки сфальсифицировать дело продолжаются. Вчера стало известно, что из морга исчезла одежда погибшего человека”, — сообщил министр.

По словам Монастырского, по этому факту полиция вчера, 14 февраля, провела 11 неотложных обысков, было начато уголовное производство по статье "Сокрытие доказательств". "Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", — отметил глава МВД.

Денис Монастырский также обратился к бизнесмену Александру Ярославскому, который после ДТП срочно вылетел в Лондон, с призывом вернуться в Украину, чтобы правоохранители могли задать ему несколько вопросов.

Напомним, ранее полиция вызвала на допрос бизнесмена Александра Ярославского, кортеж которого насмерть сбил мужчину на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Читайте также: