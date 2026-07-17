Неожиданный поворот после увольнения из Минобороны: Сергей "Флэш" получил особый пост в ОПУ

Сергей «Флэш» Бескрестнов получил должность советника президента

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Эксперт в области военных технологий Сергей Флэш Бескрестнов получил новое назначение после отставки с должности советника министра обороны. Теперь он будет непосредственно помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому внедрять технологические инновации для нужд украинской армии.

О соответствующем кадровом решении говорится в новом указе, обнародованном на официальном сайте президента Украины.

Официальное назначение и задачи в ОП

Согласно подписанному документу, Сергей Бескрестнов будет работать на новой должности советника президента вне штата. Его ключевой задачей станет курирование технологических направлений, которые критически необходимы для усиления оборонной способности страны в условиях современной войны.

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«Назначить Бескрестнова Сергея Александровича Советником Президента Украины по развитию технологических направлений обороны (вне штата)», — отмечается в тексте президентского указа №621/2026.

Ожидается, что опыт специалиста позволит ускорить масштабирование новейших разработок на фронте. Он продолжит свое тесное взаимодействие с производителями вооружения, но теперь уже в статусе президентского советника.

Реакция «Флеша» на назначение

Сергей Бескрестнов отметил , что перед новым назначением имел длительный разговор с президентом по поводу технологических вызовов на фронте, которых будет становиться все больше. По его словам, Зеленский сначала предлагал ему вернуться в обновленный состав Министерства обороны. Однако эксперт отклонил это предложение из-за солидарности с Михаилом Федоровым, отметив, что по моральным соображениям не может работать в ведомстве без него.

Несмотря на это, специалист согласился стать советником президента, ведь новые полномочия позволят ему укреплять обороноспособность страны на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что не мог оставаться в стороне со своими знаниями во время войны, потому что от этого выиграл бы только враг.

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«Для меня это все не связано с политикой, для меня это возможность влиять на технологические процессы в оборонной сфере и теперь не только в ВСУ», — объяснил свое решение Сергей Флеш.

Отставка из Минобороны вслед за Федоровым

Напомним, этому назначению предшествовали серьезные кадровые ротации. После того, как Михаил Федоров покинул пост министра обороны, Сергей Флеш также публично объявил о прекращении своей работы в ведомстве в должности его советника.

Тогда Флэш извинился перед разработчиками и военными, признавшись, что потерял возможность помогать им на уровне министерства. Кроме того, он сообщил о потере доступа к аналитическим системам, позволяющим детально изучать и прогнозировать действия вражеских войск.

Несмотря на увольнение, Флеш подчеркнул, что не перестанет поддерживать Вооруженные силы. Как выяснилось, его экспертиза почти сразу понадобилась Офису президента.

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