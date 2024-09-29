Неожиданный символ жизни среди руин войны: в Херсоне в конце сентября зацвела сирень

Обычно сирень цветет в Украине с середины апреля до начала июня.

В конце сентября в Херсоне, несмотря на неблагоприятное время года, зацвела сирень. Это неожиданное цветение стало символом надежды и жизни среди разрушений, принесенных войной.

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

"В постоянной опасности, под звуки взрывов и под обстрелами, природа выбирает жизнь, напоминает нам о силе восстановления. Этот цвет, расцветающий в нестандартное для него время, словно говорит всем херсонцам: Надежда есть и Победа уже скоро!", — говорится в сообщении.

В Херсонском совете подчеркнули, что, несмотря на жестокие действия российских войск, направленные на уничтожение города, Херсон выстоит. Они уверены, что город не подвергнется разрушениям, и призывали к оптимизму, утверждая: "Все будет хорошо! Все будет Украина!"

Напомним, 29 сентября в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер.

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