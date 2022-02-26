"Непабедимая и легендарная":оккупанты побросали Грады и накивали пятками (видео, фото)

"Непабедимая и легендарная":оккупанты побросали Грады и накивали пятками (видео, фото)

Оккупанты покинули грузовики, Грады и танки.

Российские оккупанты дезориентированы и напуганы, поэтому просто бросают технику и убегают.

Видео колонны заброшенной техники выложили в Сети.

На кадрах видны грузовики, танки и Грады оккупантовв, стоящих вдоль дороги в Харьковской области.

"Непобедимая и легендарная". Когда пошло не по плану. Держим строй. ЗСУ – "от сердца, к небу", – сообщил активист Роман Доник.

В Сумской области кафиры скрылись от самообороны, оставив военную технику.

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