Не плохие командиры: военная омбудсмен назвала истинные причины СОЧ
Военная омбудсмен Ольга Решетилова назвала неожиданную статистику СОЧ: большинство случаев происходит среди новобранцев еще до боев.
Основная волна самовольного оставления частей (СОЧ) приходится не на опытных бойцов из-за конфликтов с руководством, а на только что мобилизованных новобранцев.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова, развенчивая популярные мифы о причинах дезертирства в армии.
«Количество СОЧ обычно увеличивается с интенсивностью боевых действий, то есть причина не только в плохих командирах», — отметила она.
По словам Решетиловой, статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором СОЧ.
«Больше всего случаев СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, которые только распределены в части и еще не успели принять участие в боях», — сказала она.
Также много СОЧ происходит из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за направления, говорит Решетилова.
«Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь, и это абсолютно естественная история. Работа со страхом — это не об усилении наказаний, как часто считают командование или депутаты. Когда речь идет о страхе, вопросы решаются доверием к командиру, слаженностью и теплыми отношениями в коллективе, где каждый может положиться на побратима», — объясняет военная омбудсменка.
Решетилова подчеркивает: когда солдаты говорят о безответственности или жестокости командиров, они часто скрывают свои поступки.
«…редко вспоминают ситуации, когда солдаты, договорившись между собой, отступают из опорных или наблюдательных пунктов, никому не сообщив, а потом оказывается, что на позициях нет никого. Выходит, что из-за одних погибают другие», — отмечает она.
Ранее министр обороны Федоров заявил, что готовит новые решения по СОЧ и срокам службы для пехоты.
