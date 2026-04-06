Не плохие командиры: военная омбудсмен назвала истинные причины СОЧ

Проблема СОЧ в армии / © скриншот с видео

Основная волна самовольного оставления частей (СОЧ) приходится не на опытных бойцов из-за конфликтов с руководством, а на только что мобилизованных новобранцев.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова, развенчивая популярные мифы о причинах дезертирства в армии.

«Количество СОЧ обычно увеличивается с интенсивностью боевых действий, то есть причина не только в плохих командирах», — отметила она.

По словам Решетиловой, статистика показывает, что конфликты с руководством не являются главным фактором СОЧ.

«Больше всего случаев СОЧ фиксируется среди только что мобилизованных новобранцев на БЗВП или тех, которые только распределены в части и еще не успели принять участие в боях», — сказала она.

Также много СОЧ происходит из-за того, что военный нуждается в лечении или ВЛК, но не получает помощи из-за направления, говорит Решетилова.

«Однако на первом месте в опросах всегда остается страх смерти и желание сохранить жизнь, и это абсолютно естественная история. Работа со страхом — это не об усилении наказаний, как часто считают командование или депутаты. Когда речь идет о страхе, вопросы решаются доверием к командиру, слаженностью и теплыми отношениями в коллективе, где каждый может положиться на побратима», — объясняет военная омбудсменка.

Решетилова подчеркивает: когда солдаты говорят о безответственности или жестокости командиров, они часто скрывают свои поступки.

«…редко вспоминают ситуации, когда солдаты, договорившись между собой, отступают из опорных или наблюдательных пунктов, никому не сообщив, а потом оказывается, что на позициях нет никого. Выходит, что из-за одних погибают другие», — отмечает она.

