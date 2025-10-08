Война в Украине / © ТСН.ua

Военных ремонтного батальона Львовской 125-й тяжелой механизированной бригады, которые недавно протестовали против их перевода без подготовки в штурмовое подразделение и угрожали уйти в массовое СЗЧ, отправили «копать окопы» в город Купянск на Харьковщине. Однако на месте им приказали занять огневые позиции и вести оборону.

Об этом говорится в коллективном обращении военнослужащих бывшего 219 отдельного батальона, который стал рембатом 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады СВ ВСУ.

«Отмечалось, что „окопы“ будут в десяти километрах от линии боевого соприкосновения, что перед соответствующим районом уже находится куча войск, начиная от личного состава батальона беспилотных систем 125 овмбр… заканчивая „более подготовленными подразделениями“. В список потенциальных „копателей“ попали практически все — ремонтники всех направлений, водители, связисты, повара и т.д.», — говорится в заявлении военных.

По их словам, во время заведения на позиции погиб один из лучших пилотов БпЛА бывшего 219 батальона, а ныне военнослужащий батальона беспилотных систем, младший сержант Назар Микитинский («Компас»), еще трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Бойцы рембата выполнили приказ и зашли в определенный район.

«Однако здесь появляются новые нюансы: о копании уже речь не идет, а речь идет о занятии огневых позиций, установлении инженерных заграждений, ведении обороны, рейдовых действиях совместно с представителями „более подготовленных подразделений“. Доводы о поварах и остальных специалистах, которые просто не имеют соответствующей подготовки, тем более подготовки к действиям в условиях городской застройки (о боевом слаживании уже даже и речи не идет) во внимание не принимаются», — пишут в своем обращении военные.

По их словам, 5 октября во время выдвижения для занятия очередного наблюдательного пункта, группа, в которую входили представители рембата попала под автоматный огонь врага, в стрелковом бою двое военных получили ранения.

«10 километров от „нуля“, разведывательное обеспечение, снайперское прикрытие, оказалось очередным обманом», — говорится в обращении.

Военные добавили, что один из раненых, старший водитель взвода обеспечения рембата Александр Бессмертный («Черкассы») от полученных ранений скончался во время эвакуации.

«Эвакуации, которая вопреки всему, была осуществлена силами самого рембата на старой коряге, через полгорода под вражескими дронами… Если бы медики встретили наш эвак не на последнем километре до стабпункта, а хотя бы немного раньше, человек, который будучи специалистом в своем деле, ограниченно-пригодным по состоянию здоровья, вышел на выполнение поставленной задачи, будучи уверенным, что все будет происходить именно так, как наобещала 125 овмбр остался бы живым», — утверждают в обращении.

Бойцы рембата заявили, что понимают, что в нынешней ситуации передовые подразделения цепляются за каждого, кто изъявил желание служить.

«Но как убедить человека, который изъявил такое желание, если у него нет никакой уверенности в том, что подписав контракт на пилота БпЛА или специалиста по ремонту радио-электронного оборудования он не окажется где-то „в 10 километрах“ от фронта с задачами, никак не связанными с его специальностью?» — риторически спрашивают в обращении.

Напомним, недавно разгорелся скандал с расформированием подразделения ДК 8 в составе Госпогранслужбы, которое наносило удары беспилотниками вглубь российской территории.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что расформирование подразделения Юрия Касьянова произошло из-за отсутствия результативности команды.