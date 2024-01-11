Непогода будет продолжаться: прогноз погоды в Украине на 12 января

Завтра, 12 января, в Украине ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Температура воздуха снизится до -7-12 градусов, в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях до -14 градусов. Ветер будет с северо-запада, умеренный, до порывистого.

В ближайшую ночь снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке. На севере ночью будет сухо.

Днем вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления без осадков.

В Киеве 12 января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание: и ночью и днем ожидается -7-12 градусов.

Ранее стало известно, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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