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Непогода на Буковине: шквальный ветер срывал крыши и валил деревья (фото)
На территории Черновицкой области бушевал ураган. Больше всего повреждений зафиксировано в трех громадах.
Мощные ливни накрыли Черновцы и область. Непогода наделала немало беды.
О последствиях сообщили в ОВА.
«Последствия непогоды на Буковине: десятки поваленных деревьев, поврежденные здания, автомобили, обрыв линий электропередачи. Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Кельменецкой, Новоселицкой и Хотинской территоральных громадах. Также повреждены здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев», — говорится в сообщении.
Без света, из-за коротких замыканий, обрывов, падения деревьев на линии и других технических неисправностей остались тысячи буковинцев в разных громадах области.
«Сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысячи помещений. Большинство — в Днестровском районе. 25 бригад энергетиков в составе почти 100 человек работают в усиленном режиме по восстановлению электроснабжения», — добавили в ОВА.
Ранее сообщалось, что в Одесской области во время непогоды дерево упало на палатку, там находились дети. Один из подростков погиб. Спасатели достали его тело.