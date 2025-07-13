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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Непогода на Харьковщине: погибла женщина, блэкаут и задержка поездов

На Харьковщине непогода привела к гибели одного человека и травмированию еще пятерых, среди которых — семилетний ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия непогоды

Последствия непогоды / © Харьковский городской совет

В субботу вечером, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Ситуация в районах:

  • Чугуевский район: в результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина

  • Харьков, Салтовский район: сорвало крышу частного дома, пострадали три человека

  • Харьков, Основянский район: в результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка.

  • Харьков, Шевченковский район: в результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы

  • Харьков, Слободской район: упал поворотный башенный кран

  • Харьковский район: ст. Катыловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.

«В Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тысяч абонентов. На ликвидацию последствий непогоды подразделения ГСЧС привлекались 60 раз», — отметил глава ОВА.

Также вечером, 12 июля, в «Укрзалізниці» сообщили о задержке рейсов из-за непогоды и обесточивания.

Ранее сообщалось, что Харьковщина пострадала из-за непогоды. Больше об этом читайте в новости.

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