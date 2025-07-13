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Непогода на Харьковщине: погибла женщина, блэкаут и задержка поездов
На Харьковщине непогода привела к гибели одного человека и травмированию еще пятерых, среди которых — семилетний ребенок.
В субботу вечером, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Ситуация в районах:
Чугуевский район: в результате травм, полученных от падения дерева, погибла 56-летняя женщина
Харьков, Салтовский район: сорвало крышу частного дома, пострадали три человека
Харьков, Основянский район: в результате падения дерева травмирована 7-летняя девочка.
Харьков, Шевченковский район: в результате падения дерева на автомобиль пострадал 52-летний мужчина, получив травму головы
Харьков, Слободской район: упал поворотный башенный кран
Харьковский район: ст. Катыловка в сторону Мерефы упало дерево на электрический поезд.
«В Харьковской области без электроэнергии остается около 30 тысяч абонентов. На ликвидацию последствий непогоды подразделения ГСЧС привлекались 60 раз», — отметил глава ОВА.
Также вечером, 12 июля, в «Укрзалізниці» сообщили о задержке рейсов из-за непогоды и обесточивания.
Ранее сообщалось, что Харьковщина пострадала из-за непогоды. Больше об этом читайте в новости.