Непогода на Николаевщине: Ким сообщил ситуацию с обесточиванием и дал прогноз относительно ближайших суток

Глава Николаевской ОВО призвал не покидать дома без насущной нужды.
В Николаевской области бурлит непогода. По состоянию на 14:26, 26 ноября из 40 населенных пунктов за последний час подключили к сети 10. Частично обесточено — 7.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
По прогнозам, циклон будет двигаться на север. В ближайшие сутки возможны сильный ветер и метель. На дорогах — гололедица. Температура ночью от 2° до 7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В настоящее время в области работает 75 единиц техники, использовано 61 т соли и 380 т песчаной смеси.
"Все соответствующие службы работают. Прошу минимизировать свои поездки", – призвал Ким.
Напомним, Украину захватили ураганы: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях ждут мокрый снег и дождь.
Специалисты предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.
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