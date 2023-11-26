Непогода на Николаевщине: Ким сообщил ситуацию с обесточиванием и дал прогноз относительно ближайших суток

Глава Николаевской ОВО призвал не покидать дома без насущной нужды.

В Николаевской области бурлит непогода. По состоянию на 14:26, 26 ноября из 40 населенных пунктов за последний час подключили к сети 10. Частично обесточено — 7.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По прогнозам, циклон будет двигаться на север. В ближайшие сутки возможны сильный ветер и метель. На дорогах — гололедица. Температура ночью от 2° до 7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Непогода на Николаевщине

В настоящее время в области работает 75 единиц техники, использовано 61 т соли и 380 т песчаной смеси.

"Все соответствующие службы работают. Прошу минимизировать свои поездки", – призвал Ким.

Напомним, Украину захватили ураганы: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях ожидаются сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях ждут мокрый снег и дождь.

Специалисты предупреждают о высоком уровне опасности из-за сложных погодных условий.

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