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Непогода на Прикарпатье наделала беды: ураган сорвал крышу лицея, повалил деревья на школу и маршрутку

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Непогода на Прикарпатье наделала беды: ураган сорвал крышу лицея, повалил деревья на школу и маршрутку

Мощный ветер сорвал крышу здания лицея / Суспільне

Пострадавших в результате непогоды нет.

В четверг, 17 февраля, на Прикарпатье сильный ветер наделал беды. В частности, в селе Пнев Надворнянского района ураган сорвал крышу спортзала и котельной лицея на общей площади 180 м2.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Также в городе Бурштын ветер повалил дерево, упавшее на маршрутный микроавтобус на стоянке.

Жертв и пострадавших нет.

Ураган повалил дерево на маршрутку / © УГСЧС в Ивано-Франковской области
Ураган повалил дерево на маршрутку / УГСЧС в Ивано-Франковской области

А в селе Белые Ославы дерево упало на кровлю двухэтажной школы.

Дерево упало на школу / © УГСЧС в Ивано-Франковской области
Дерево упало на школу / УГСЧС в Ивано-Франковской области

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