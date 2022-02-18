Непогода на Прикарпатье наделала беды: ураган сорвал крышу лицея, повалил деревья на школу и маршрутку

Пострадавших в результате непогоды нет.
В четверг, 17 февраля, на Прикарпатье сильный ветер наделал беды. В частности, в селе Пнев Надворнянского района ураган сорвал крышу спортзала и котельной лицея на общей площади 180 м2.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Также в городе Бурштын ветер повалил дерево, упавшее на маршрутный микроавтобус на стоянке.
Жертв и пострадавших нет.
А в селе Белые Ославы дерево упало на кровлю двухэтажной школы.
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