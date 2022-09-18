Непогода на Сумщине: в Бурыни погиб 1 человек и 8 человек травмированы (фото)

В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена.
В городе Бурынь на Сумщине в воскресенье, 18 сентября, непогода наделала немало бед: разрушены дома и сорваны крыши, повалены деревья.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В местную электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской громады остались без электроэнергии и связи. На месте работают спасатели ГСЧС и бригады энергетиков. Живицкий обещает, что в течение нескольких часов электроснабжение будет возобновлено.
Около 20 частных домов остались без крова.
"Есть сильно разрушенные дома. Поврежден АЗС и еще ряд нежилых помещений в громаде", — отметил Живицкий.
В результате непогоды в Бурыни погиб 1 человек и 8 человек травмированы (из них 1 ребенок).
Восемь человек травмированы, среди которых:
- два человека с травмами средней тяжести;
- одна женщина с переломом руки;
- 2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован.
Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации.
Напомним, что в Ивано-Франковске из-за непогоды подтопило жилье людей.
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