Непогода на Сумщине: в Бурыни погиб 1 человек и 8 человек травмированы (фото)

В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена.

В городе Бурынь на Сумщине в воскресенье, 18 сентября, непогода наделала немало бед: разрушены дома и сорваны крыши, повалены деревья.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В местную электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской громады остались без электроэнергии и связи. На месте работают спасатели ГСЧС и бригады энергетиков. Живицкий обещает, что в течение нескольких часов электроснабжение будет возобновлено.

Около 20 частных домов остались без крова.

"Есть сильно разрушенные дома. Поврежден АЗС и еще ряд нежилых помещений в громаде", — отметил Живицкий.

В результате непогоды в Бурыни погиб 1 человек и 8 человек травмированы (из них 1 ребенок).

Восемь человек травмированы, среди которых:

два человека с травмами средней тяжести;

одна женщина с переломом руки;

2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован.

Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации.

Напомним, что в Ивано-Франковске из-за непогоды подтопило жилье людей.

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