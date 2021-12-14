Непогода на Закарпатье обесточила населенные пункты и парализовала движение транспорта

Непогода на Закарпатье обесточила населенные пункты и парализовала движение транспорта

Из снежных сугробов рядом с поселком Рожнятов Калушского района спасатели вытаскивали "скорую".

В Ивано-Франковской области из-за сильного снегопада обесточенными остались 21 населенный пункт. В 23 электроэнергия отсутствует частично.

Об этом пишет "Суспільне".

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"Больше всего отключений на Калущине, Коломыйщине, Надворнянщине и Рогатинщине. Самыми распространенными причинами аварийных ситуаций являются обрывы на линиях из-за налипания мокрого снега, падения веток и деревьев", — рассказала пресс-секретарь "Прикарпатьяоблэнерго" Юлиана Гойло.

Всего на Прикарпатье спасатели девять раз разрезали упавшие от снега деревья, которые парализовали движение транспорта. Из снежных сугробов рядом с поселком Рожнятов Калушского района также вытаскивали "скорую".

ГСЧС Украины

Напомним, что в западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза.

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