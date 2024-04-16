Непогода наделала беды в Украине: без света – 130 населенных пунктов (фото, видео)

С последствиями стихии боролись 200 чрезвычайников и 45 единиц техники ГСЧС.

В результате непогоды в Украине без электроэнергии остались 130 населенных пунктов в трех областях. Подразделениям ГСЧС пришлось распиливать и убирать поваленные ветром деревья.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В связи с непогодой в течение суток подразделения ГСЧС 73 раза привлекались к работам по распиливанию и уборке сваленных деревьев в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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В общей сложности к ликвидации непогоды были привлечены 200 чрезвычайников и 45 единиц техники ГСЧС.

По информации от "Укрэнерго" по состоянию на 07:00, в результате ухудшения погоды обесточены 130 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Киевской областях.

Наибольшее количество населенных пунктов оказалось без электроснабжения в Днепропетровской области, а именно – 101. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

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Последствия непогоды в Украине 15-16 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия непогоды в Украине 15-16 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия непогоды в Украине 15-16 апреля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия непогоды в Украине сняли на видео: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

К слову, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине в течение недели будет преимущественно холодной, ветреной, с дождем и даже с мокрым снегом. Также возможны заморозки во второй половине недели.

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