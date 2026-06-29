Непогода надвигается на Украину: в части регионов объявили опасность первого уровня (карта)

Непогода в Украине

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В Украине в ближайшее время резко изменится погода. После аномальной жары придут грозы и шквалы. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС Украины.

Какие регионы в опасности

По данным спасателей и метеорологов, 29 июня в ближайшие часы с содержанием до конца суток в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы; в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой области в отдельных районах град (диаметр 6-19 мм) и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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30 июня днем в Закарпатье и Прикарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Украинцев предупредили, что ухудшенные погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Аномальная жара в Европе

Аномальная жара в Европе бьет температурные рекорды, что приводит к смертям. По данным ВОЗ, с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей.

Также волна жары коснется Украины, особенно невыносимой она будет на западе страны, где синоптики прогнозируют температурные рекорды. В некоторых регионах уже разгулялась непогода.

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