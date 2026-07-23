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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Непогода накроет часть Украины 24 июля: где будут бурлить грозы

Днем 24 июля в западных областях, а также Житомирской и Винницкой ожидаются грозы. В регионах был объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Гроза

Гроза

В четверг, 24 июля, в ряде областей Украины прогнозируют опасные погодные явления. Синоптики предупредили о грозах и возможных осложнениях в работе предприятий и транспорта.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В ряде областей Украины прогнозируют опасные погодные явления. / © Укргидрометцентр

В ряде областей Украины прогнозируют опасные погодные явления. / © Укргидрометцентр

Грозы ожидаются днем в западных областях, а также Житомирской и Винницкой областях. В этих регионах был объявлен первый, желтый, уровень опасности.

По прогнозу синоптиков погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В то же время, в большинстве регионов Украины 23 июля прогнозируется умеренно теплая погода, но в некоторых областях ожидается совсем другая погода — мощные ливни и шквалы. Дожди пройдут в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельницкой области, в восточных областях, а также в Запорожье и Крыму.

Ранее мы сообщали, что в конце июля в Украину придет циклон, который принесет похолодание, ливни и грозы, а в начале августа снова станет теплее и высоких температур не будет.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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