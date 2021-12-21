Непогода не повлияла: в "УЗ" сообщили о задержке ряда поездов в направлении Закарпатья

Непогода не повлияла: в "УЗ" сообщили о задержке ряда поездов в направлении Закарпатья

"Укрзализныця" предупредила о задержке пяти поездов.

Украину накрыла непогода, многие дороги сковали пробки, но по состоянию на сейчас, 21 декабря, задержки пассажирских поездов не зафиксированы. "Укрзализныця" работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Впрочем, есть задержки, связанные с ДТП и возгоранием локомотива грузового поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Так, говорят, что сейчас отстают от графика на 2:45 часа поезд №96 "Киев — Рахов", более полутора часа №125 "Рахов — Николаев", №15 "Харьков – Рахов" и №7/8 "Киев – Рахов" Черновцы" и на 40 мин поезд № 701 "Черновцы – Львов". Но задержки связаны не с непогодой, а с ликвидацией последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне "Бурштин— Букачевцы".

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск. Водитель автомобиля столкнулся с переездным ограждением, в результате чего травм водитель и три пассажира пострадали. Их госпитализировали.

"АО "Укрзализныця" принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снежного ненастья. В частности, железнодорожники очищают от снега вокзалы, станции, пути и платформы", — сказали в пресс-службе.

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