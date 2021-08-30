Непогода обесточила 126 населенных пунктов в Украине: самая сложная ситуация в Киевской области

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины.
Об этом сообщает ГСЧС в утреннем возведении в понедельник, 30 августа.
"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская — 88, Черниговская — 34 и Житомирская — 4)", — говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним:
- Киев накрыла непогода : столицу накрыл мощный ливень с грозой, дул и штормовой ветер. Стихия бушевала почти не останавливаясь с вечера до утра.
- В понедельник, 30 августа, в Украине будет теплая, но преимущественно дождливая погода.