Непогода обесточила 126 населенных пунктов в Украине: самая сложная ситуация в Киевской области

Непогода обесточила 126 населенных пунктов в Украине: самая сложная ситуация в Киевской области

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В результате непогоды обесточены 126 населенных пунктов в трех областях Украины.

Об этом сообщает ГСЧС в утреннем возведении в понедельник, 30 августа.

"По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 126 населенных пунктов в трех областях (Киевская — 88, Черниговская — 34 и Житомирская — 4)", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним:

Киев накрыла непогода : столицу накрыл мощный ливень с грозой, дул и штормовой ветер. Стихия бушевала почти не останавливаясь с вечера до утра.

: столицу накрыл мощный ливень с грозой, дул и штормовой ветер. Стихия бушевала почти не останавливаясь с вечера до утра. В понедельник, 30 августа, в Украине будет теплая, но преимущественно дождливая погода.

Погода в Украине: Киев накрыл мощный ливень с грозой и штормовым ветром

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