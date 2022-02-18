Непогода обесточила почти сотню населенных пунктов в четырех областях

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды в Украине обесточены 90 населенных пунктов в 4 областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в 4 областях (Львовская – 68, Черниговская – 11, Житомирская – 6 и Черкасская – 5)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Пнев Надворнянского района Ивано-Франковской области в результате шквального ветра повреждена крыша спортзала и котельные лицея на общей площади 180 м2.

В городе Бурштын Ивано-Франковской области упало дерево на находящийся на стоянке маршрутный автобус. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

В Украине 90 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды

Напомним:

Непогода не утихает и в Европе: сразу несколько стран страдают от серии мощных штормов. Британия, по которой только что промчался ураган, ожидает нового урагана — самого сильного за последние годы. Мощные штормы накануне унесли две человеческие жизни в Польше — в Кракове погибли два строителя, на которых упал стран. В стране разрушены десятки домов, чрезвычайники совершили полторы тысячи вызовов. А вот в Германии, где сообщают о перебоях в транспортном сообщении, закрытых школах и тысячах людей без света, — сегодня ждут нового шторма.

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