Непогода охватит часть Украины: где 22 октября ожидаются сильные дожди, туманы и штормовой ветер

Осень / © pexels.com

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В четверг, 22 октября, в Украине сохранится теплая погода с температурой до +20 градусов, хотя в большинстве регионов пройдут дожди. В то же время на западе страны ожидаются сильные ливни и штормовой ветер, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

В третьей декаде октября в Украине будет преобладать теплая и сухая погода, поскольку температура будет оставаться выше нормы, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. Небольшие дожди и туманы возможны лишь 22–23 и 26–27 октября на западе и на Правобережье.

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С 22 по 25 октября дневная температура воздуха будет достигать +14…+20 градусов тепла, а ночью ожидается +6…+12 (на западе 23 октября будет +8…+13). Потепление сменится похолоданием с 26 октября: ночная температура опустится до +1…+7, а на севере страны возможны первые заморозки на почве и в воздухе.

По данным Укргидрометцентра, 22 октября погоду в Украине будет определять антициклон, однако влажный южный воздух с Черного и Азовского морей принесет небольшие дожди. Теплая погода сохранится, ожидается облачность с прояснениями.

Днём в западных областях дожди усилятся. На востоке, юго-востоке, а также ночью на западе сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, днем на западе местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночная температура составит +6…+11, дневная — от +12 до +17. В южной части страны будет ещё теплее: ночью +9…+14, а днём воздух прогреется до +15…+20.

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Погода в Украине 22 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: днём 22 октября в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный дождь. В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — предупреждают синоптики.

Синоптики предупреждают о сильных дождях в нескольких областях на западе Украины / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 22 октября будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов выше нуля. В Киеве ночью будет около +10 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 22 октября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклонической депрессии над Атлантикой и Адриатикой, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днём пройдут дожди, местами значительные. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9–14 м/с, днём местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днём будет около +13…+15 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 22 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью будет от +7 до +12 градусов тепла;

днём — от +16 до +21 градуса тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём будет от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 22 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +15…+17 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 22 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре 2026 года.

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