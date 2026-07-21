Непогода охватит половину страны: синоптики рассказали, в каких регионах 21 июля разразится стихия

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Во вторник, 21 июля, значительная часть областей Украины окажется под воздействием циклона с ливнями, грозами и шквалами, тогда как в остальных регионах сохранится относительно спокойная, но тёплая и местами жаркая погода.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, во вторник, 21 июля, грозовые дожди охватят преимущественно территории к востоку от Днепра. На большей части страны термометры покажут вполне комфортные +24…+28 градусов тепла, тогда как в восточных областях сохранится более высокая температура в пределах от +29 до +32 градусов выше нуля.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 21 июля в Украине ожидается переменная облачность. Большая часть центральных и южных регионов, а также Сумская и Харьковская области окажутся в зоне действия циклона, поэтому там пройдут умеренные дожди с грозами.

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Днём в этих регионах, за исключением Сумской области, осадки местами будут значительными, а в отдельных районах возможны град и шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. Из-за таких сложных погодных условий в регионах объявлен первый, желтый, уровень опасности, ведь грозы и порывы ветра могут затруднить движение транспорта, а также работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий. На остальной территории страны погода будет спокойной и без осадков.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 21 июля / © Укргидрометцентр

Будет дуть северный ветер, однако в западных и северных областях он изменит направление на западное и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха на юге и востоке страны днем будет колебаться от +28 до +33 градусов тепла, на остальной территории ожидается от +23 до +28 градусов тепла, в западных областях столбики термометров будут показывать от +20 до +25 градусов тепла.

Погода в Украине 21 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 21 июля.

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