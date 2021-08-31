Непогода оставила без света более 230 населенных пунктов в Украине

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию на утро 31 августа обесточены почти 230 населенных пунктов.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Так, в Киевской области без электроснабжения остаются 130 населенных пунктов, в Черниговской — 92 и в Кировоградской -7.



Киев вторые сутки под ударом стихии. Мощный ливень прошелся по всем районам города, а в некоторых молния вызвала пожары. Деревья вырывало с корнем. Изуродованные ими машины можно увидеть по всему городу. Ливневки снова не справились с таким количеством осадков. Затопило даже станцию скоростного трамвая. Пассажиры к ней добирались по колено в воде. А трамваи вынуждены были приостановить движение.

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